So schick ist die Studententasche

In diesem Jahr sind die schicken Taschen im trendigen schwarz-weiß-Look gestaltet. 2.000 Stück werden bei der Immatrikulationsfeier am 5. Oktober in der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) und an der TU Dresden verteilt, weitere 1.200 Taschen mit englischsprachigem Infomaterial werden persönlich bei den Begrüßungsveranstaltungen in den jeweiligen Hochschulen übergeben.

Das Student Welcome Package ist eine Initiative des Citymanagement Dresden und zahlreichen Partner.

Foto: CM