Skilaufen und Aprés Ski-Party in der Hofewiese

Am kommenden Wochenende (28./29. Januar) lädt die Hofewiese zum Skilaufen und Winterspaß ein. Aufgrund der hervorragenden Wintersportbedingungen in der Dresdner Heide haben die Landgut-Betreiber auf einer Länge von mehr als 2 Kilometern Loipen gezogen. Beginnend am Landgut können Skilangläufer zwischen Gänsefuß und Kannenhenkel ihre Runden auf professionell präparierten Loipen ziehen.

Im Landgut selbst steht vor allem Winterspaß für Kinder auf dem Programm – mit dem kleinesten Rodelhang der Heide, einer Schlitterbahn und immer noch ausreichend Schnee für den Bau von Iglus und Schneemännern.

Höhepunkt ist aber eine Aprés Ski-Party am Sonnabend, 28. Januar. Ab 15 Uhr legt der Langebrücker DJ Sven Parthum alias DJ Partyingenieur im Festzelt auf der Hofewiese auf und verspricht eine Stimmung fast so wie in St. Johann oder Ischgl. Für Wärme sorgen Glühwein, Kinderpunsch, Feuerkörbe und ein großes Lagerfeuer. Ein Ausflug lohnt sich also. Geöffnet hat die Hofewiese Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr. (pm)