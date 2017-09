SGD: Sören Gonther fällt monatelang aus

Sören Gonther fällt mit einer schweren Knieverletzung für mehrere Monate aus und wird sich einer Operation unterziehen. Der 30-Jährige hat sich einen subtotalen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen. Das ergab die Auswertung einer MRT-Untersuchung heute (25. September) in München. Sören Gonther hatte sich die Verletzung nach einem Schlag auf sein linkes Knie am 20. September im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld zugezogen.

Ein renommierte Knie-Spezialist hatte den Innenverteidiger im Jahr 2012 nach einem Kreuzbandriss operiert. Die damals operativ eingesetzte Kreuzbandplastik ist zu einem großen Teil eingerissen, was eine erneute Operation am verletzten Knie erforderlich macht. Wann der erneute Eingriff von Prof. Strobel im "sporthopaedicum" in München durchgeführt wird, entscheidet sich in den kommenden Tagen.

"Meine Kreuzbandplastik, die in den zurückliegenden fünf Jahren perfekt gehalten hat, ist soweit eingerissen, dass sie jetzt erneuert werden muss", erklärte Sören Gonther nach der Untersuchung bei Prof. Strobel in München. "Ich kenne mich mit dieser Verletzung ja leider bereits aus, und weiß daher genau, was in den kommenden Monaten auf mich zukommt. Es geht immer weiter im Leben, auch wenn mir das Herz blutet, dass ich den Jungs in dieser Saison auf dem Platz nicht mehr helfen kann. Aber ich werde kämpfen und alles dafür geben, damit ich so schnell wie möglich wieder der bin, der ich vor der Verletzung war."

"Diese Diagnose trifft uns sehr, sehr hart. Wir haben Sören im Sommer als Führungspersönlichkeit und Leistungsträger verpflichtet, und genau diese Rolle hat er bei uns eingenommen", sagte Dynamos Cheftrainer Uwe Neuhaus. "Im Namen der gesamten Mannschaft wünsche ich Sören, dass die Operation gut verläuft und er im Anschluss eine optimale Reha absolvieren kann. Wir werden ihm mit allem unterstützen, was uns zur Verfügung steht, damit er im nächsten Jahr wieder bei uns als Spieler auf dem Platz vorangehen kann." (pm)