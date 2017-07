Sellerie im Cocktail? Warum nicht

Was bitte ist eine Blumenkohlada? Oder "Dill the end of Time"? Und was bitte haben Rote Beete, Sellerie oder Champignons im Cocktailglas zu suchen?

Antworten gibt es bei René Förster in der Twist-Bar in der 6. Etage des Innside Hotel am Neumarkt. Dass die Bar "Hotelbar des Jahres" 2016/17 ist (ausgezeichnet vom Falstaff-Magazin) und es mittlerweile Hotelgäste gibt, die nur wegen solcher Kreationen im Innside einchecken, ist Förster und dessen wilder Experimentierlust zu verdanken. Er gilt in der Branche als einer der wichtigsten Trend-Setter und einer der führenden Barkeeper in Deutschland. Aufmerksamkeit erregt der 36jährige Dresdner vor allem durch seine zahlreichen Erfolge bei nationalen und internationalen Wettbewerben und vielen Artikeln in Fachzeitschriften für Bar und Gastronomie.

Im Innside Hotel in Dresden zelebriert er Barkultur auf internationalem Niveau und zeigt den Gästen in vielen eigenen Kreationen sein Können und seine Kreativität. Dazu gehört jeden Monat ein dreigängiges Cocktailmenü, das ausschließlich aus Drinks besteht. Sie sind in der Reihenfolge genau aufeinander abgestimmt und ergeben in ihrer Einheit einen besonderen Spannungsbogen. Momentan kann man zwischen drei Menüs auswählen – basierend auf Gin, Whisky oder Rum. Kein Wunder, dass seine neue Barkarte mit 50 Eigenkreationen und hunderten Klassikern nicht nur von Gästen, sondern auch von Kollegen mit Spannung erwartet wurde.