Schneller Stromfluss für E-Flitzer

„Die Ladesäule ist ein erster Baustein des geplanten Mobilitätspunktes am Bahnhof Neustadt. Wir planen in den nächsten Jahren ein Netz mit weiteren 75 Mobilitätspunkten. Jede dieser Säulen ist ein Schritt in die Zukunft, zur Modellstadt Smart-City-Dresden.", so Oberbürgermeister Dirk Hilbert bei der Einweihung.

An der Säule mit drei Ladepunkten kann in 20 bis 30 Minuten mit bis zu 50 KW Strom für 150 Kilometer Reichweite getankt werden. Außer dieser Schnellladesäule gibt es in Dresden 15 Ladestationen mit 51 Ladepunkten.

E-mobil unterwegs

Derzeit sind in Dresden 383 Elektro-Fahrzeuge zugelassen, davon 118 auf private Personen. Von diesen Elektrofahrzeugen sind 39 erstmals in diesem Jahr zugellassen, 48 mit Erstzulassung 2016, 21 mit Erstzulassung 2015 und 50 mit Erstzulassung 2014.

In der Stadtverwaltung sind derzeit acht Elektro-Pkw und fünf Elektro-Nutzfahrzeuge in Betrieb. So fährt Dresdens OB seit einigen Wochen einen Elektro-Golf, der in der Gläsernen VW-Manufaktur vom Band lief. E-Autos sind außerdem im Fahrdienst der Bürgermeister, im Umweltamt, beim Friedhofs- und Bestattungswesen, im Amt für Abfallwirtschaft und Stadtgrün sowie in den Verwaltungsstellen Schönfeld-Weißig und Weixdorf im Einsatz. Hinzu kommen Fahrzeuge im Theater Junge Generation, Straßen- und Tiefbauamt, Regiebetrieb Zentrale Technische Dienste und im Eigenbetrieb Sportstätten.

In den nächsten Wochen kommen im städtischen Fuhrpark weitere fünf Elektro-Pkw hinzu.