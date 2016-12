Schmuck gestohlen

Parkautomat aufgebrochen

In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte einen Parkautomaten am Wilhelmine-Reichard-Ring in Dresden-Klotzsche auf. In der Folge stahlen sie die Geldkassette aus dem Gerät. Zu dem entstandenen Schaden liegen keine Angaben vor. (ml)

Fahrzeug aufgebrochen – Lack zerkratzt

Unbekannte haben sich Zutritt zu einer Tiefgarage an der Alaunstraße in Dresden-Äußere Neustadt verschafft und sind anschließend in einen Saab 900 eingebrochen.

Außerdem machten sie sich an den Packtaschen eines Motorrades zu schaffen. Nach einem ersten Überblick wurden zwei Sonnenbrillen sowie eine Werkzeugtasche im Gesamtwert von etwa 400 Euro gestohlen. Weiterhin zerkratzten sie den Lack eines Aston Martin. Zu dem entstandenen Sachschaden liegen keine Angaben vor. (ml)