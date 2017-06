Sascha Horvath nimmt Training auf

Polizei bedankt sich bei Nachwuchs-Kriminalisten

Neusalza-Spremberg. Am 23. Juni hieß es für die Schüler in Sachsen: letzter Schultag und dann ab in die Ferien. Obwohl die Zeugnisausgabe einigen womöglich Bauchschmerzen bereitet, konnten sich drei Jungen der siebenten Klasse der Pestalozzi-Oberschule in Neusalza-Spremberg besonders freuen. Die Polizei bedankte sich bei ihnen am Freitagmorgen im Rahmen des letzten Schultages für ihr gezeigtes Engagement und den bewiesenen kriminalistischen Spürsinn, der zur Aufklärung eines Diebstahls von einem Krankenfahrstuhl entscheidend beigetragen hatte.

