"NoGroKo"-Tour startet in Pirna

Pirna. Und - die Ergebnisse der GroKo-Verhandlungen schon verdaut? Beendet ist das Theater damit noch lange nicht. Jetzt haben die SPD-Mitglieder das Sagen. Der Bundesvorsitzende der Jusos in der SPD, Kevin Kühnert, startet am Freitag den 9. Februar, die deutschlandweite "NoGroKo" - Tour der Jusos in Pirna. "Bei seinem Vor-Ort-Besuch in Pirna wird er mit Jusos und anderen SPD Mitgliedern ins Gespräch kommen", kündigt der SPD-Stadtvorsitzende Ralf Wätzig an. Dieses lockere Gespräch findet ab 13 Uhr im SPD Bürgerbüro, Breite Straße 12 in Pirna statt. Und - die Ergebnisse der GroKo-Verhandlungen schon verdaut? Beendet ist das Theater damit noch lange nicht. Jetzt haben die SPD-Mitglieder das Sagen. Der Bundesvorsitzende der Jusos in der SPD, Kevin Kühnert, startet am Freitag den 9. Februar, die…