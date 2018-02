Ratten füttern? Verboten!

Lufthansa im neuen Outfit

Dresden. Eine Boeing 747-8 der Lufthansa war heute auf Werbetour über Deutschland unterwegs. Der Jumbo ist das erste Flugzeug der Flotte, das sich in neuer Lackierung zeigt. Extra deshalb wurde die Maschine heute früh 8.30 Uhr in Frankfurt in die Luft geschickt. Die Route führte über Düsseldorf, Bremen, Hamburg, Hannover, Berlin, Dresden, München und Stuttgart, gegen 17 Uhr setzte die Maschine wieder in Frankfurt auf. In Dresden flog das Flugzeug rund 60 Meter über der Landebahn, auf einigen anderen Airports landete es kurz.