Positive Eislauf-Bilanz in der EVA

Was wurde aus der Volksschule Naundorf?

Großenhain. Der ehemalige Großenhainer Klaus Wopat erinnert sich noch ganz genau an seine Kindheit und Jugend. jetzt will er erforschen, was mit seiner alten Schule passiert ist... Klaus Wopat ist 1939 in der Friedrich-Ebert-Str. 18 geboren. Von 1945 bis 1949 ging er in die damalige Volksschule Naundorf an der Radeburger Straße und wechselte dann in die Goetheschule und die Pestalozzi-Oberschule. Bis 1966 war Großenhain noch sein Hauptwohnsitz. Bedingt durch Studium und Beruf hat es ihn mit der Familie ins Brandenburgische verschlagen. Dennoch ist Großenhain und Sachsen sind immer seine Heimat geblieben. Gemeinsam mit alten Museums- und Heimatfreunden, auch Stadtarchivar Siegfried Hoffmann, zu dem er bis zu seinem Tode Verbindung hatte, schrieb er viele Kindheitserinnerungen auf. So entstanden Beiträge im Großenhainer Stadt- und Heimatkalender 2015, 2016 und 2017. Jetzt möchte er der Geschichte der ehemaligen Schule in Naundorf auf den Grund gehen. (Eingemeindung 1937) Dazu sucht er jegliche Art von Dokumenten über die Schule. Kontakt: Klaus Wopat: 0335/326394 oder klauswopat@yahoo.de Der ehemalige Großenhainer Klaus Wopat erinnert sich noch ganz genau an seine Kindheit und Jugend. jetzt will er erforschen, was mit seiner alten Schule passiert ist... Klaus Wopat ist 1939 in der Friedrich-Ebert-Str. 18 geboren. Von 1945 bis 1949…