Polizei sucht unbekannten Fahrradfahrer

Herzblut für den „Handicap-Flitzer“

Hoyerswerda. Neben dem gemeinsamen Sporterlebnis soll am 9. September auch der „Handicap-Flitzer“, der Lauf für Menschen mit Beeinträchtigungen, einer der emotionalsten Momente des 11. HOYWOJ CityLaufs werden. Um diese Distanz auch in diesem Jahr anbieten zu können, benötigen die Organisatoren vom Sportclub Hoyerswerda e.V. jede Menge Helfer. Zusammen mit dem Haema Blutspendedienst ist in dieser Woche eine große Spendenaktion gestartet: Gefragt sind Spenden in Form von Gesundheit statt Geld. Es wird dazu aufgerufen Blut bei der Haema zu spenden und damit doppelt zu helfen. Der Haema Blutspendedienst spendiert für jeden Erstspender 20 Euro. Wer will, kann die bei Haema für jede Spende gewährte Aufwandsentschädigung zusätzlich dem Verein zukommen lassen. Das Geld wird für die Organisation des diesjährigen Handicap-Laufs verwendet. Blut spenden Wann? Bis 18. Mai jeden Donnerstag von 14 bis 19 Uhr. Wo? Haema, Straße am Lessinghaus 5. Wer? Wer Blut spenden möchte, muss sich gesund fühlen und mindestens 18 Jahre alt sein. Mitzubringen ist der gültige Personalausweis. Neben dem gemeinsamen Sporterlebnis soll am 9. September auch der „Handicap-Flitzer“, der Lauf für Menschen mit Beeinträchtigungen, einer der emotionalsten Momente des 11. HOYWOJ CityLaufs werden. Um diese Distanz auch in diesem Jahr anbieten zu…