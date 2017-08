"Plötzlich war ich nicht mehr der behinderte Exot"

Sicherheitshinweise für Alice Cooper-Konzert

Dresden. Aus Sicherheitsgründen ist es verboten, am Dienstag, 2. August, zum Konzert von Alice Cooper in der Freilichtbühne Junge Garde, Glasflaschen, Dosen, Hartverpackungen oder sonstige als Wurfgeschosse verwendbare Gegenstände (z.B. Deo, Parfum etc.) auf das Gelände mitzubringen. Diese Gegenstände werden daher beim Einlass abgenommen. Ebenfalls nicht zugelassen sind professionelle Kameras, wie z.B. Spiegelreflexkameras, Kameras mit Zoomobjektiven und/oder Videofunktion, professionelle Digitalkameras, Aufzeichnungsgeräte aller Art sowie Laserpointer. Taschen nur bis DIN A4 (21cm x 29,7cm) Bitte folgende Dinge zu Hause lassen um den Einlass zu beschleunigen: - Rucksäcke, große Taschen oder Koffer - professionelle Kameras mit Wechselobjektiven - Audio- und Videoaufnahmegeräte - GoPro Kameras - Selfie Sticks - Tablets, Laptops - Essen und Getränke - Stühle - Waffen, Messer, Taser, Schlagstöcke, etc. - Glasbehälter - Taschenlampen, Leuchtstäbe, Ketten, Laserpointer - große Fahnen und Poster (inkl. Stöcke) Außerdem bitten wir, nichts mitzubringen, was nicht unbedingt gebraucht wird. "Eine Beschränkung auf Handys, Schlüsselbunde und Geldbörsen bzw. kleinere Kosmetiktäschen erleichtert die Arbeit der Ordnungskräfte und beschleunigt den Einlass. Weitere Infos >>HIER<<

