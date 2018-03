Playoff-Start für die "Schmetterlinge"

Mit dem letzten Hauptrunden-Spiel in der 1. Volleyball Bundesliga Damen steht nun auch der Gegner im Playoff-Viertelfinale fest.

Die Pokalsiegerinnen 2018 treffen im Playoff-Viertelfinale auf den SC Potsdam.

Bereits drei Mal trafen beiden Teams in der laufenden Saison aufeinander, zwei Mal in der Bundesliga-Hauptrunde und im DVV-Pokalviertelfinale. DSC-Cheftrainer Alexander Waibl blickt voller Spannung auf die beginnende Play-off-Phase und Partie gegen den SC Potsdam voraus: „Wir freuen uns sehr auf die Playoffs und den Gegner Potsdam! Eine Mannschaft mit zahlreichen guten Einzelspielern gegen die wir unseren besten Volleyball spielen werden. Das Ziel ist klar, wir wollen ins Halbfinale"

Den Auftakt im Playoff-Viertelfinale bestreiten die DSC Volleyball Damen am 17. März, 17.30 Uhr, vor heimischer Kulisse in der Margon Arena. Eine Woche später findet dann das Rückspiel in Potsdam statt. Das mögliches Entscheidungsspiel der Serie ist für den 28. März, 19 Uhr, in Dresden terminiert.

Gespielt wird im Viertel- und Halbfinale jeweils im Modus best of three, während die Finalserie im Modus best of five ausgetragen wird. In den Playoffs haben im Viertelfinale (Platzziffern 1-8; 2-7; 3-6; 4-5) die besser platzierten Mannschaften zunächst Heimrecht.

Die Spieltermine im Play-off Viertelfinale im Überblick:

17. März, 17.30 Uhr – Dresdner SC vs. SC Potsdam

25. März, 17 Uhr – SC Potsdam vs. Dresdner SC

28. März, 19 Uhr – Dresdner SC vs. SC Potsdam

(Entscheidungsspiel 3, in Abhängigkeit Spielergebnisse)