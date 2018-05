Pfand gespendet, Hütte gebaut

Eggerts Ostwind – Nicht gekuscht

Sachsen. Eine Erstaufnahme-Einrichtung in Ellwangen am letzten Apriltag des Jahres 2018, nachts 2.30 Uhr: Vier Polizisten wollen einen Togolesen in Abschiebegewahrsam nehmen, rund 150 überwiegend schwarzafrikanische Asylbewerber umstellen die Streifenwagen, trommeln mit Fäusten gegen Scheiben und Blech, die Beamten ziehen sich zurück. Wenig später dreht der Vorgang die Öffentlichkeitsrunde, Empörung wallt, von »Rechtsstaatsversagen«, vom »Niedergang der Ordnung« ist die Rede oder davon, dass die Polizei vor dem »Mainstream« (»Hauptströmung« – hier der Politik und der Medien) gekuscht habe. Zwei Tage später machen Polizei und Rechtsstaat allerdings klar, dass weder gekuscht noch dem von interessierter Seite unterstellten Niedergang der Ordnung Vorschub geleistet wird: Der Togolese wird verhaftet, andere Bewohner werden anderswo untergebracht, Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gut so. Überhaupt nicht gut an der Sache: Die Polizei fand bei diesem Einsatz Rauschgift- und Bargeldbestände, also deutliche Hinweise darauf, dass Kriminalität nicht allein in deutschen Rotlichtbezirken wuchert. Darüber und über notwendige Konsequenzen zu reden ist übrigens (und anders, als von interessierter Seite unterstellt) hierzulande nicht verboten. Ihr Hans EggertEine Erstaufnahme-Einrichtung in Ellwangen am letzten Apriltag des Jahres 2018, nachts 2.30 Uhr: Vier Polizisten wollen einen Togolesen in Abschiebegewahrsam nehmen, rund 150 überwiegend schwarzafrikanische Asylbewerber umstellen die Streifenwagen,…