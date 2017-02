Öffentliche Fahndung nach Entblößer

Anmeldung für Schuljahr 2017/18

Löbau. Anmeldung für Schuljahr 2017/18 am Gymnasium Löbau Die Unterlagen für die Anmeldung von Schülern für die Klassenstufe 5 am Geschwister-Scholl-Gymnasium werden zu folgenden Zeiten entgegengenommen: - Mittwoch, 1. März, 7 bis 16 Uhr; - Donnerstag, 2. März, 7 bis 17 Uhr; - Freitag, 3. März, 7 bis 14.30 Uhr. - Zum „Tag der offenen Tür" am Sonnabend, 4. März, 14 bis 17 Uhr sowie - Montag, 6. März., 7 bis 16 Uhr; - Dienstag, 7. März., 7 bis 17 Uhr; - Mittwoch, 8. März 7 bis 16 Uhr. Eltern, die ihr Kind für die zukünftigen Klassen 6, 7 und 10 anmelden möchten, können dies auch noch am - Donnerstag, 9. März und Freitag, 10. März, in der Zeit vom 7 bis 14.30 Uhr vornehmen. Mitzubringen sind folgende Unterlagen: Original der Bildungsempfehlung, Original der Geburtsurkunde, Halbjahresinformation vom 10. Februar, Formular „Rückmeldung für die jetzige Schule". Die Geburtsurkunde und die Halbjahresinformation erhalten die Eltern nach der Einsichtnahme während der Anmeldung wieder zurück. Der Aufnahmeantrag wird bei der Anmeldung ausgereicht. Er muss von beiden Eltern unterschrieben werden. Kontakt: Schulleitung, Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau, Pestalozzistraße 21, 02708 Löbau, Telefon: 03585-80520. Tag der offenen Tür und Anmeldungen im Weise-Gymnasium ZittauDer Tag der offenen Tür des Christian-Weise-Gymnasiums Zittau findet am 4. März in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr statt. Für die Anmeldungen ihrer Kinder zur Aufnahme in das Gymnasium zum Schuljahr 2017/2018 stehen den Eltern folgenden Sprechzeiten im Sekretariat zur Verfügung: - Mittwoch, 1. März, bis Freitag, 3. März; 8:30 Uhr bis 11:45 Uhr und 12:20 Uhr bis 15:00 Uhr - Sonnabend, 4. März; 10 Uhr bis 12 Uhr sowie - Montag, 6. März, bis Mittwoch 8. März, 8:30 Uhr bis 11.45 Uhr und 12 Uhr bis 15 Uhr.