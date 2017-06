Oakley lockt mit Cycling Sessions

Mitmachen kann jeder, der ein Fahrrad besitzt – egal ob Hightech Carbon Renner, Stadtrad, selbstgebautes Fixie, Single Speed oder MTB.

Oakley versammelt bis Mitte Juni in insgesamt 15 Städten alle, die Lust auf eine gemeinsame Radtour zumachen. Treff ist jeweils am Tourbus.

In Dresden ist das am 8. Juni ab 17 Uhr an der BallsportArena geplant. Eine lokale Cycling Crew plant zwei verschiedene Strecken, eine für Beginner und eine schnellere für Fortgeschrittene. Zum gemütlichen Cruisen gibt es 20 Kilometer, wer mehr will, fährt die 50 Kilometer-Runde. Musik, Snacks und Getränken gibts am Tourbus nach der Fahrt.

Foto: Oakley