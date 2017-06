Nossener Brücke: Letzte Hilfe

Was machen Elbhangzombies bei der Schlössernacht?

Dresden. Sommernacht, Livemusik, drei in buntes Licht getauchte Elbhangschlösser und viele kulinarische Leckereien – zum 9. Mal lockt am 15. Juli die Dresdner Schlössernacht in die weitläufige Parkanlage der Schlosser Albrechtsburg, Eckberg und Lingner. Und was macht in dieser Kulisse ein „Earl“?

