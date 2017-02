Niklas Kreuzer bleibt Dynamo treu

"Niklas gehört zu den Spielern in unserer jungen Mannschaft, die nach dem Zweitliga-Abstieg 2014 für den sportlichen Neuanfang bei Dynamo Dresden standen. Er hat unsere Erwartungen erfüllt, seinen Anteil auf unserem Weg in den vergangenen drei Jahren beigetragen und bringt das Potential mit, die Zukunft dieser Mannschaft sportlich und menschlich weiter erfolgreich mitzugestalten", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge. "Wir freuen uns daher sehr, dass Niklas uns mindestens bis 2019 erhalten bleibt, denn wir wollen das Gerüst, den Charakter und die absolut positive Mentalität dieser besonderen Mannschaft auch über das Saisonende hinaus erhalten."

"Ich bin in den vergangenen drei Jahren bei Dynamo und in Dresden richtig angekommen und fühle mich hier unheimlich wohl. Diese einzigartige Begeisterungsfähigkeit und die Leidenschaft der Menschen in dieser Stadt für ihren Verein sind auch für mich etwas ganz Besonderes geworden. Wir haben mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga im vergangenen Jahr unser erstes großes Ziel gemeinsam erreicht, und ich brenne darauf, weiter ein Teil von Dynamo zu sein", sagte Niklas Kreuzer nach seiner Vertragsunterschrift am Donnerstag. "Ich möchte weiter daran mitwirken, dass sich Dynamo in der 2. Bundesliga etabliert und wir als Mannschaft zusammen mit der Unterstützung unserer Fans auch in Zukunft unsere sportlichen Ziele erreichen."

Niklas Kreuzer war im Sommer 2014 ablösefrei vom FC Rot-Weiß Erfurt zu Dynamo gewechselt. In der laufenden Spielzeit kam der Außenbahnspieler für die SGD in 16 Zweitliga-Spielen zum Einsatz, in denen ihm eine Torvorlage gelang. Hinzu kommen zwei Einsätze im DFB-Pokal gegen RasenBallsport Leipzig und Arminia Bielefeld. Insgesamt absolvierte Kreuzer seit 2014 in der 2. Bundesliga, 3. Liga, DFB-Pokal und Sachsen-Pokal bisher 82 Pflichtspiele für Dynamo Dresden, in denen ihm ein Tor und elf Torvorlagen gelangen. (pm)

Foto: Büttner