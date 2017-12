Neuzugang bei Dynamo Dresden

Zeugenaufruf: Polizei sucht Handtaschendieb

Görlitz. Die Polizei sucht Zeugen zu einem versuchten Raub. Am 14. Dezember gegen 5.40 Uhr versuchte in Görlitz ein bisher unbekannter Mann an der Heilige-Grab-Straße einer 54-Jährigen ihre Tasche zu entreißen. Er ging die Frau in Höhe eines Fahrradladens an, worauf diese zu Boden fiel. Daraufhin flüchtete der Täter ohne Diebesgut zu einem weißen Auto und stieg auf der Beifahrerseite ein. Der Wagen fuhr in Richtung Innenstadt davon. Die Frau wurde durch den Sturz leicht verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung. Den Dieb beschrieb sie als schlank. Er soll mit einem Jogginganzug bekleidet gewesen sein. Eine schwarze Kapuze erkannte sie ebenfalls. Ein Zeuge hatte einen weißen 3er oder 5er BMW, Baujahr etwa um 1990, mit den polnischen Fragmenten DLB 626 oder DLB 262 am Kennzeichen erkannt, der mit dem Überfall in Verbindung stehen könnte. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe: Wer hat den Überfall beobachtet?Wer kann Hinweise zum Tatfahrzeug geben?Wurde dieses Fahrzeug bereits im Vorfeld oder nach der Tat irgendwo gesehen?Wer hat den Fahrer des BMW erkannt? Zeugen melden Sie sich bitte im Polizeirevier Görlitz unter der Rufnummer 03581/6500 oder in jeder anderen Polizeidienststelle.Die Polizei sucht Zeugen zu einem versuchten Raub. Am 14. Dezember gegen 5.40 Uhr versuchte in Görlitz ein bisher unbekannter Mann an der Heilige-Grab-Straße einer 54-Jährigen ihre Tasche zu entreißen. Er ging die Frau in Höhe eines Fahrradladens an,…

weiterlesen