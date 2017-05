Neuzugang bei Dynamo Dresden

Der Mittelstürmer wechselt von Drittligist SG Sonnenhof Großaspach an die Elbe und hat einen Vertrag bis 30. Juni 2020 mit Gültigkeit für die ersten drei Ligen unterschrieben. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. Der 23-Jährige wird mit der Rückennummer #9 für die SGD auflaufen.

„Neben seinen Qualitäten im Abschluss verfügt Lucas über eine ausgeprägte Kombinationsfähigkeit, wodurch er sehr gut zu unserer Spielphilosophie passt", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge. „Wir beobachten Lucas schon über mehrere Jahre, er hat in dieser Zeit eine kontinuierlich gute Entwicklung genommen und sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Wir trauen ihm absolut zu, bei uns die nächsten Schritte zu machen."

Lucas Röser sagte nach der Vertragsunterschrift: „Viele junge Spieler haben sich bei Dynamo Dresden in den letzten Jahren weiterentwickelt und den Sprung auf ein höheres Level geschafft. Das ist auch mein Ziel. Die Art, wie in Dresden Fußball gespielt wird, kommt mir dabei absolut entgegen. Außerdem freue ich mich natürlich sehr, zu einem Traditionsverein mit einem einzigartigen, leidenschaftlichen Umfeld zu wechseln. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind."

Lucas Röser wurde am 28. Dezember 1993 in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) geboren. Bis 2008 war er beim Ludwigshafener SC aktiv, bevor er in den Nachwuchs des 1. FSV Mainz 05 wechselte. Mit 17 Jahren gab Röser für die Nullfünfer sein Regionalliga-Debüt: Beim 3:2-Auswärtserfolg gegen die Reserve von Borussia Dortmund steuerte er den Siegtreffer bei. Für Mainz absolvierte der 1,84 Meter große Rechtsfuß 51 Regionalliga-Einsätze (8 Tore).

2013/14 wechselte Röser zur TSG Hoffenheim II, für die er in drei Jahren 71 Mal in der Regionalliga zum Einsatz kam (19 Tore, 13 Vorlagen). 2016/17 wechselte Röser nach Großaspach. Für die SG Sonnenhof gelangen ihm in 34 Drittliga-Einsätzen 14 Tore und 5 Assists. (pm)