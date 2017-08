Neuzugang bei den „Elberiesen“

Die Vorbereitungsphase für die kommende Saison 17/18 der 2. Basketball-Bundesliga ProB rückt immer näher und kurz vor dem Trainingsauftakt wird der Kader der Dresden Titans noch durch zwei „hungrige“ Nachwuchsspieler erweitert. Der erst 19-jährige Aufbauspieler Noah Berge wechselt von den Niners aus Chemnitz nach Dresden zu den „Elberiesen“ und vertieft den Spielerpool ebenso, wie der 20-jährige Nils Niendorf, der nach einer Regionalliga-Saison für die „Titanen“ nun wieder in der ProB angreifen will.

Der 1,78 Meter große Noah Berge hat dieses Jahr erfolgreich sein Abitur an der Sportschule in Chemnitz abgelegt. Dort spielte der gebürtige Leipziger zuletzt für die 2. Mannschaft des BV Chemnitz 99, sowohl in der 2. Regionalliga Nord als auch in der NBBL (U19-Bundesliga). Darüber hinaus stand der Aufbauspieler im erweiterten Aufgebot des ProA-Teams und trainierte auch dort regelmäßig mit. Bei den Titans soll der Berge vorrangig in der Regionalliga eingesetzt werden und Führungsqualitäten zeigen. „Er wird sich über Trainingseifer und Einsatz aber auch die eine oder andere Minute in der ProB verdienen können“, stellt Geschäftsführer Peter Krautwald dem Talent in Aussicht. Berge selbst freue sich riesig auf das „Abenteuer“ und die Herausforderung Dresden. „Noah möchte alles auf dem Parkett lassen, um auch in der ProB Fuß zu fassen“, so Krautwald.

Nils Niendorf geht derweil in seine 3. Saison für die Dresden Titans. Nachdem er vergangenes Jahr die Vorbereitung mit der 1. Mannschaft absolvierte, konzentrierte er sich über die Saison 16/17 komplett auf die 2. Regionalliga mit der zweiten Garde der „Titanen“ und legte den Fokus erfolgreich auf die Erreichung seiner akademischen Ziele als angehender Ingenieur. Doch Basketball ist die Leidenschaft des 1,85 Meter großen Schützen. „Ich möchte an die Spielzeit 2015/16 anknüpfen und mir wie damals auch dieses Jahr wieder meine Minuten in der ProB erkämpfen. Dabei kenne ich viele der Jungs und freue mich einfach, wieder mit ihnen zusammenspielen und trainieren zu können“, blickt der sympathische Gothaer erwartungsfroh auf die kommende Spielzeit. (pm)

Der aktuelle Kader für die Saison 2017/2018:

Janek Schmidkunz (PG), Steven Bennett (PG/SG), Bryan Nießen (PG/SG), Noah Berge (PG/SG), Travis Thompson (SG), Nils Niendorf (SG), Sebastian Heck (SF), Marc Nagora (SF/PF), Helge Baues (PF/C), Petar Madunic (C)