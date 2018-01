Neuer Teppich für Dynamos Wohnzimmer

Werbung für das Reiseziel Görlitz

Görlitz. In den ersten Wochen des neuen Jahres wird auf zahlreichen Tourismusmessen im In- und Ausland erneut für Görlitz als Reiseziel geworben. Wie in den Vorjahren präsentiert sich die Stadtmarketing-Gesellschaft (EGZ) gemeinsam mit Partnern auf den großen deutschen Reisemessen CMT Stuttgart (13.-21.01.), der ITB Berlin (07.-11.03.), Reisen Hamburg (7.-11.02.) und der Freizeitmesse Nürnberg (28.02.-4.03.). Damit wird für Görlitz der wichtigste Reisemarkt bedient: rund 93 Prozent der Touristen kamen laut Statistischem Landesamt im vergangenen Jahr aus dem Inland. Bei Urlaubern aus dem Ausland ist Görlitz vor allem bei Polen, Österreichern, Schweizern und Niederländern beliebt. Um noch mehr Besucher aus dem benachbarten Ausland zu gewinnen, wirbt die EGZ zudem auf der niederländischen Tourismus- und Freizeitmesse Vakantiebeurs in Utrecht (9.-14.01.), der Ferien-, Sport- und Freizeitmesse Zürich (25.-28.01.) und der Holiday World Prag (15.-18.02.). Polnische Touristen können sich auf der MTT Wroc?aw (23.-25.02.) und der Tour Salon Poznan (09.-11.02.) über Görlitz informieren. Auskünfte an den Messeständen und Infomaterialien bekommen tschechische und polnische Interessierte dabei in ihrer Landessprache. „Die zahlreichen Messepräsenzen legen einen wichtigen Grundstein, um unsere wachsenden Gästezahlen in diesem Jahr weiter zu steigern“, erklärt EGZ-Geschäftsführerin Andrea Behr das Ziel der Marketingmaßnahmen. „Unser besonderes Augenmerk liegt dabei auch auf unseren Partnerschaften und Kooperationen. Oft präsentieren wir uns gemeinschaftlich mit den Regionen Neißeland und Zittauer Gebirge, mit der Oberlausitz oder der Stadt Bautzen. Messebesucher können sich so gleich gebündelt Inspiration holen und ihre Reise in die ganze sehenswerte Region planen.“ Auch über den Verbund Sächsische Stadtschönheiten der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen (TMGS) werden Messepräsenzen realisiert. Bei Görlitz-Besuchern steht traditionell die Besichtigung der historischen Altstadt hoch im Kurs. Dazu kommen Veranstaltungshighlights wie der Euro Fashion Award, das Internationale Straßentheaterfestival ViaThea, das Altstadtfest Görlitz und Jakubyfest Zgorzelec. Ein besonderer Höhepunkt ist 2018 die Kunstausstellung ANTOINETTE „Mythos Europa - 20 Jahre Europastadt Görlitz-Zgorzelec“ anlässlich des Jubiläumsjahres 20 Jahre Europastadt Görlitz-Zgorzelec. Messetermine auf einen Blick: www.goerlitz.de/Goerlitz-unterwegs.html Jahreshöhepunkte: www.goerlitz.de/Jahres-Highlights.htmlIn den ersten Wochen des neuen Jahres wird auf zahlreichen Tourismusmessen im In- und Ausland erneut für Görlitz als Reiseziel geworben. Wie in den Vorjahren präsentiert sich die Stadtmarketing-Gesellschaft (EGZ) gemeinsam mit Partnern auf den großen…

