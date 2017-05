Nachwuchs-Talent Mike Glemser ein Eislöwe

Dresden. Die Dresdner Eislöwen haben Mike Glemser mit einem Vertrag ausgestattet. Der 19-jährige Stuttgarter stand zuletzt beim Kölner EC unter Vertrag. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte er im Trikot des Haie-Nachwuchses 37 Spiele und steuerte neben elf Toren auch 27 Assists zum Erfolg seines Teams bei, das in der DNL-Finalrunde im Halbfinale scheiterte. Eislöwen-Geschäftsführer Volker Schnabel: „Mike Glemser hat im Nachwuchs der Kölner Haie in der letzten Spielzeit wichtige Akzente gesetzt. Wir wissen um die gute Ausbildung und haben gute Erfahrungen mit Spielern aus Köln gemacht. Jetzt möchten wir Mike die Chance geben, den nächsten Schritt zu gehen.“ Mike Glemser: „Es freut mich, dass ich die Möglichkeit bekomme, mich nach meiner DNL-Zeit in einem Profiteam beweisen zu können. Ich gehe diese neue Aufgabe mit jeder Menge Motivation an und kann den Saisonstart kaum erwarten.“Die Dresdner Eislöwen haben Mike Glemser mit einem Vertrag ausgestattet. Der 19-jährige Stuttgarter stand zuletzt beim Kölner EC unter Vertrag. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte er im Trikot des Haie-Nachwuchses 37 Spiele und steuerte neben…

