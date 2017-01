Nachwenderekord: 8.542 Kinderlein kamen

Die Spatzen pfiffen es längst von den Dächern der Dresdner Entbindungskliniken: Auch 2016 wird wieder ein Rekordjahr. 4355 Jungen und 4187 Mädchen kamen in der Elbmetropole zur Welt, das waren 332 mehr als 2015. 156 Mal freuten sich Eltern über doppeltes Glück – allein 131 Zwillingspaare kamen in der Uniklinik zur Welt und auch die fünf Drillingsgeburten wurden hier erfolgreich gemeistert. Dank des Schaltjahres kamen 23 Kinder am 29. Februar auf die Welt, 16 Paare heirateten an diesem besonderen Tag.

Geburtenrekorde meldeten alle Krankenhäuser, im St. Joseph Stift wurde jetzt sogar mit dem Bau eines dritten Kreißsaals begonnen. Dass im städtischen Krankenhaus Neustadt die Zahl der Geburten (1.646) nicht ganz mit denen des Vorjahres mithalten konnte, liegt daran, dass es 2015 einen besonderen „Entbindungsschub“ infolge der Schließung der Geburtenstation im Radebeuler Krankenhaus gab. Bereinigt um diesen Run kamen 2016 auch hier deutlich mehr Kinder zur Welt als 2014. Bei den Kindern mit Eltern ausländischer Staatsangehörigkeit führen die kleinen Syrier (144) die Statistik an.

Namenshitliste

Äußerst konstant bleiben Dresdner Eltern bei der Wahl der Vornamen für Mädchen. Marie liegt mit 126 Nennungen an der Spitze, gefolgt von Sophie (103) und Charlotte (99). Bewegung im Ranking gab es zumindest bei den Jungen: Hier rutschten Alexander (87) und Paul (76) nach Jahren an der Spitze auf Platz drei und vier, während es Emil (95) und Anton (92) auf Platz eins und zwei schafften.

Eheschließungen

Ein Rekordjahr haben auch Dresdens Standesbeamte hinter sich. Sie vollzogen 2.388 Eheschließungen, 135 mehr als im Vorjahr. 13 Mal war dabei das Dynamo-Stadion Ort für das Eheversprechen, am begehrtesten ist aber nach wie vor eine Trauung in der Villa Weigang auf der Goetheallee. Was auch vorkam: Zehn Noteheschließungen wegen lebensgefährlicher Erkrankung außerhalb der üblichen Trauzimmer.

Lebenspartnerschaften

Es wurden 55 (64) Lebenspartnerschaften begründet, davon 26 (36) Lebenspartnerschaften zwischen Frauen, 29 (27) Lebenspartnerschaften zwischen Männern, 8 (7) Lebenspartnerschaften mit ausländischen Staatsbürgern.

Sterbefälle und Kirchenaustritte

5.928 (6.204) Sterbefälle wurden 2016 beurkundet und 1.322 Kirchenaustritte.