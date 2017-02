Monarchs: Runningback kehrt zurück

Ein guter Runningback sollte im Schnitt über 4 Yards erlaufen. Mit dieser Marke wäre er ein Garant für solide First Downs - also das sichere Erreichen der insgesamt 10 Yards Raumgewinn innerhalb von drei Spielzügen. Joseph Bergeron war auf die erlaufenen Yards pro Spielzug betrachtet mit 10,2 Yards in der vergangenen Saison unschlagbar und damit eine der Säulen des Dresdner Erfolgs. Was nach One-Man-Show klingt, war nur ein Puzzleteil der äußerst erfolgreichen Spielzeit 2016 der Dresden Monarchs. Auch 2017 ist Bergeron nun zurück im königlichen Team.



Denn nach der Saison ist vor der Saison, wie eine alte Weisheit sagt. Trotz Kälte, Schnee und Eis geht es auch derzeit entsprechend heiß her in den Büros der Monarchs. Die Verpflichtungen werden in den kommenden Monaten bis zum GFL-Saisonbeginn 2017 verkündet. Neben vielen bekannten Gesichtern, wie Joe Bergeron, sind auch neue Leistungsträger im Visier des letztjährigen Halbfinalisten um die Deutsche Meisterschaft. Das Ziel ist klar – PlayOffs 2017!



„Ich freue mich sehr auf Dresden, mein Team und vor allen die Monarchs-Fans wieder zusehen!“ gibt sich Joseph Bergeron voller Elan. Mit 1194 Yards per Lauf und 323 Yards per Pass steuerte der 24-Jährige einen gehörigen Teil der Dresdner Angriffsleistung in 2016 bei. Auch 2017 will der Amerikaner seine Vorjahresleistung von insgesamt 21 Touchdowns bestätigen. Die Dresden Monarchs und alle Fans der Königlichen freuen sich auf Joe und dessen unnachahmliche Laufarbeit. Die erste internationale Verpflichtung steht. Die nächste soll in Kürze folgen. (pm)