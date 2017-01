Mit dem Fahrrad durch Ostafrika

In 80 Tagen sind Anja und Conny Bößert durch Ostafrika geradelt. Völlig ohne Hast waren die Dresdner mit ihren Trekkingrädern in Uganda, Ruanda, Burundi und Tansania unterwegs und erlebten Länder und Leute hautnah. Am 19. Januar präsentiert das Paar Geschichten, Fotos und Videoausschnitte einer abenteuerlichen Reise, für den sie zweieinhalb Monate Urlaub nahmen. Ab 20 Uhr gestalten die 34-jährige Diplom Forstingenieurin und der 38-jährige Elektroingenieur aus der Neustadt im Fahrrad XXL in Dresden-Nickern (neben Kaufpark Nickern) einen Reisevortrag und berichten über ihre Erlebnisse mit den Menschen, die sie am Straßenrand kennengelernt haben.

Besucher ihres Vortrages bekommen alkoholfreie Getränke spendiert. Außerdem werden unter den Gästen drei Sachpreise verlost. Eintritt fünf Euro. (df)