Mit dem Elbepark Dresden fit durch den Winter

Die Deutschen halten nach wie vor an Neujahrsvorsätzen fest: Zu den Klassikern in diesem Jahr gehören laut der Studie „Gute Vorsätze 2017“, mit 57 Prozent „mehr Bewegung“ und mit 50 Prozent eine „gesündere Ernährung“. Der Untersuchung zufolge würden sich besonders zwei Drittel der 14- bis 29-Jährigen vornehmen, mehr Sport zu treiben; jeder Dritte möchte abnehmen.



Der Biathlon im Elbepark Dresden unterstützt Sportbegeisterte bei der Einhaltung dieser Vorsätze: Knapp zehn Tage nach dem Gesundheitstag im Elbepark, fordert die AOK Plus aus Dresden vom 26. bis 28. Januar zu sportlichen Höchstleistungen heraus. Hinter dem AOK Plus Infostand befindet sich eigens dafür ein Biathlon-Parcours, bei dem zuerst eine Runde mit Skiern auf einer Lauffläche von 14 mal fünf Metern gelaufen werden muss. Anschließend ist die Treffsicherheit am Schießstand mit Lasergewehr aus einer Entfernung von sechs Metern gefragt.



Als Kooperationspartner stellt sich der Mieter Intersport zur Verfügung, der mit entsprechendem Equipment, wie Stoppuhren und Fitnessbekleidung, den Biathlon zu einem absoluten Sport-Erlebnis werden lässt.



Dank einer Rangliste können die besten Teilnehmer der Wintersporttour tolle Sachpreise, gewinnen, z. B. einen AOK Plus Handsessel sowie Einkaufsgutscheine vom Elbepark in Höhe von 300, 200 und 100 Euro. Erworben werden können diese Trophäen am Donnerstag und Freitag zwischen 12 und 20 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 20 Uhr.



„Wir freuen uns auch in diesem Jahr über die Kooperation mit der AOK Plus und dem Mieter Intersport“, sagt Centermanager Gordon Knabe. „Mit dem Biathlon können Teilnehmer ihre Fitness und Zielgenauigkeit testen und gleichzeitig ihre Vorsätze fürs neue Jahr einhalten – und das zwischendurch beim Shopping im Elbepark Dresden.“ (pm)