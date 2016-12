Mit Bus und Bahn zum Kreuzchor ins DDV-Stadion

Zum Adventskonzert des Dresdner Kreuzchors werden über 20.000 Besucher im DDV-Stadion erwartet. Die Eintrittskarte für das Konzert ist gleichzeitig auch Fahrkarte für Züge, Busse und Straßenbahnen im ganzen Verkehrsverbund Oberelbe (VVO). Um eine bequeme An- und Abreise sicherzustellen, setzen die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mehr Straßenbahnen ein.

Das Stadion an der Lennéstraße ist mit den Straßenbahnlinien 9, 10, 11 und 13 sowie der Buslinie 75 gut erreichbar. Die DVB setzen insgesamt sechs Züge mit großer Kapazität zusätzlich ein. Je nach Bedarf fahren Sie auf Weisung der Leitstelle vor und nach dem Konzert als Zusatzwagen. Vor allem die Relationen zwischen Stadion und Hauptbahnhof sowie Richtung Prohlis und Mickten werden verstärkt. Für Gäste aus dem Umland lohnt sich deshalb der Umstieg am Hauptbahnhof. Das Stadion erreicht man aber auch mit kurzen Fußwegen von Straßburger Platz oder Pirnaischer Platz. Dort fahren weitere Bus- und Straßenbahnlinien in dichtem Takt. Für die Besucher besonders praktisch: Sie können als Ziel „Kreuzchor-Konzert im Stadion“ in den Auskunftssystemen von DVB und VVO eingeben und erhalten so die optimale Verbindung zum Konzert.

Das KombiTicket gilt ab 13 Uhr im gesamten Gebiet des Verkehrsverbundes, von Altenberg bis Riesa und von Hoyerswerda bis Nossen. Mit dem Ticket können alle Verkehrsmittel - Zug, Bus, Straßenbahn und die meisten Elbfähren - genutzt werden. Für die Rückreise ist es bis 4 Uhr früh am Freitag gültig.

Da die Parkmöglichkeiten rund um das Stadion begrenzt sind, parken Autofahrer am besten kostenfrei auf einem der P+R-Plätze am Dresdner Stadtrand oder in der Region. Direkt an der Autobahn liegen die P+R-Plätze in Kaditz, Gompitz und Prohlis, aus dem Norden sind die Parkplätze an den Bahnhöfen Langebrück und Klotzsche gute Alternativen. Von dort können sie kostenfrei mit Zug, Bus und Bahn zum Konzert fahren.

Informationen zu Fahrplan und Tarif gibt es bei der DVB AG im Internet unter www.dvb.de und 0351/857 10 11 sowie beim VVO unter www.vvo-online.de und an der InfoHotline 0351/852 65 55. (pm)