Mercedes-Benz Frauenlauf

Sieben Tage feiern zum Jubiläum

Oberseifersdorf. Im Jahre 1267 wurde Oberseifersdorf erstmals urkundlich erwähnt und kann damit in diesem Jahr 750-jähriges Jubiläum feiern. Weil so ein stolzes Alter gebührend begangen werden muss, gibt’s vom 21. bis 27. August gleich eine ganze Festwoche in Oberseifersdorf.