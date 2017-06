Stille herrschte nach diesem Stück über den Holocaust, so erschütternd war die Oper „Die Passagierin" von Mieczyslaw Weinberg, die am Samstag in der Semperoper ihre Premiere erlebte. Doch dann löste sich die Spannung in einem spontanen Beifallssturm, der sich in Bavo-Rufe steigerte. Manche Besucher brauchten etwas länger, um das in drei Stunden Gesehene und Gehörte zu verinnerlichen. Viele hatten sich vorher die Ausstellung im Vestibül angesehen oder an dem Gespräch mit einer der wenigen Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz, Zofia Posmysz, teilgenommen.

Ihr autobiografischer Roman war die Vorlage für die Oper Weinbergs, einem polnischen Juden, dessen Familie in den Vernichtungslagern der Nazis ermordet wurde. Und ausgerechnet diese beiden Menschen, die unter dem Faschismus unendlich viel Leid erlebten, schaffen ein Werk, in dem sie die „Menschlichkeit in der Hölle beschreiben“, wie es im Programmheft heißt. Schon das ist unglaublich. „Man darf nie vergessen, aber man muss vergeben“, sagt die heute 94-jährige Autorin, die auch an der Premiere teilnahm.

Die Oper beginnt 1960 auf einem Schiff, das von Europa über den Atlantik nach Südamerika fährt. Hier begegnen sich zwei Frauen: Lisa, die Aufseherin im KZ Auschwitz war und jetzt die Ehefrau eines angesehenen deutschen Diplomaten ist, und die Polin Marta, eine ehemalige Inhaftierte. Für Lisa ist es eine schicksalhafte Begegnung; denn sie hat ihre Vergangenheit nicht nur ihrem Mann verschwiegen, sondern auch selbst verdrängt. In erinnernden Rückblenden wird die Geschichte der beiden Frauen erzählt. Dann verwandelt sich das Schiff in einen Appellplatz oder eine Baracke in einem Konzentrationslager.

Die Zuhörer nehmen bewegt Anteil am Schicksal der Häftlinge im Jahr 1944, die zu Nummern degradiert und in den Gaskammern umgebracht wurden. Sie erleben ihre Qual, ihr Leid, ihr Hoffen auf Freiheit, aber auch ihre Hoffnungslosigkeit, ihre Angst vor dem Tod. Es gibt viele traurige und schmerzhafte Szenen, die von emotionsreicher Musik begleitet werden - vor allem die große Liebe zwischen Marta und ihrem Verlobten Tadeusz. Dabei wird polnisch, deutsch, russisch, englisch, tschechisch, hebräisch und französisch gesungen.

Die Sächsische Staatskapelle Dresden unter der musikalischen Leitung von Christoph Gedschold spielt die berührende Musik Weinbergs in all ihren Nuancen. Dabei stehen nicht die grellen Töne im Vordergrund, sondern mehr die leisen, spannungsreichen. Volksliedhafte Motive und Walzertakte bilden einen besonders krassen Gegensatz zu dem Grauen. Kraft- und gefühlvoll zugleich bringen die Mitglieder des Staatsopernchores, der auf und hinter der Bühne agiert, das Gedenken an die Opfer zum Ausdruck.

Auch das Sängerensemble überzeugt durch seine stimmlichen und spielerischen Leistungen. Allen voran Christina Bock als Lisa, die einmal ganz liebende junge Frau ist und wenige Minuten später SS-Aufseherin im KZ. Sie hat keinerlei Schuldgefühle, sie habe ja nur ihre Pflicht getan und hatte gerade Marta freundlich behandelt. Deshalb kann sie auch nicht verstehen, warum die Häftlinge sie hassen. Barbara Dobrzanska singt und spielt die Marta sehr einfühlsam: Ist sie als Passagierin für Lisa in erster Linie ein lebender Vorwurf, so beweist sie im KZ innere Größe und moralische Überlegenheit. Das trifft auch für Markus Butter als Tadeusz zu.

Es ist eigentlich unverständlich, dass diese Oper, die Weinberg bereits 1968 vollendete, jahrzehntelang in der Versenkung verschwand. Erst 2006 gab es in Moskau eine konzertante Ur-Aufführung, die erste szenische Aufführung fand 2010 in Bregenz statt. Die Semperoper leistete wahrhaft Großes, dass sie „Die Passagierin“ in Kooperation mit der Oper Frankfurt (Premiere 2015) in der Inszenierung von Anselm Weber auf die Bühne brachte. Die Zuschauer werden wohl noch lange nach dem Opernbesuch daran denken. (gs)

Nächste Aufführungen am 30. Juni sowie am 5. und 9. Juli. Kartentelefon: 0351 – 4911705.