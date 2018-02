Menschen begeistern – Kruzianer werden

Mittwoch ist Ingwer-Tag

Freital. Seit 1990 wird in Deutschland die Heilpflanze des Jahres ausgerufen. Der DNHV Theophrastus (Verein zur Förderung der naturgemäßen Heilweise nach Theophrastus Bombastus von Hohenheim) hat 2018 Ingwer zur Heilpflanze des Jahres ernannt. Ingwer wurde schon im Mittelalter verwendet, z.B. durch Hildegard von Bingen und Paracelsus alias Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Auch bei den Bombastus-Werken in Freital wird Ingwer für die Herstellung von fünf verschiedenen Produkten eingesetzt. So sorgt das ätherische Ingweröl für würzige Dufterlebnisse, ob in einem Wohlfühlbad oder dank einer Raumduftlampe. Oder man nutzt das Ingweröl für die Hautpflege. Dafür wird es mit einem Basisöl gemischt. Ingweröl ist neben Rosmarinöl und Salbeiöl auch ein Bestandteil der Hylosan-Essenz. Diese unterstützt Massagen, vitalisiert und hinterlässt ein kräftigend erfrischendes Gefühl auf der Haut. Die Massage wird vor allem vor dem Sport oder dem Wandern empfohlen sowie tagsüber nach langem Stillsitzen. Auch in Teemischungen ist Ingwer beliebt – sowohl in der kalten als auch in der warmen Jahreszeit. »Die Bombastus-Werke kombinieren die Ingwerwurzel mit Zitronenverbene und Zitronengras. Dieser Kräutertee besitzt einen würzigen Geschmack mit leicht scharfer Note«, weiß Wieland Prkno, Vertriebsleiter bei Bombastus. Dabei schmeckt Ingwertee heiß und kalt. Seine wärmende Wirkung entfaltet der Ingwer ebenfalls in der Früchteteemischung »Ofenknistern«. Diese kombiniert den Ingwer mit Hagebutten, Hibiskus, Zimt, Gewürznelken und Orangenschalen und wird nicht nur in der Weihnachtszeit gern getrunken, sondern generell an kalten Wintertagen. Für Besucher des Informationszentrums auf der Wilsdruffer Straße haben die Bombastus-Werke die Produkte mit Ingwer jetzt in einer gemeinsamen Präsentation zusammengefasst. »Hier können sich die Besucher während der Öffnungszeiten mittwochs von 10 bis 18 Uhr gern beraten lassen«, lädt Wieland Prkno ein.