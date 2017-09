Marktschreier auf dem Altmarkt in Dresden

Frieden und Ruhe finden

Pirna. Seit Juli sprudeln die Fontänen im Eingangsbereich des neu gestalteten Friedensparks an der Breiten Straße in Pirna. Nun wurde der Wohlfühlbereich um ein weiteres Element ergänzt: die Friedensbank. Und diese Bank ist nicht irgendein Sitzmöbel. Sie ist elf Meter lang und besteht aus vier Teilen. Gefertigt wurde sie aus Sichtbeton, der sandsteingelb hell eingefärbt ist und eine Sitzauflage aus Holz besitzt. Der Name des Parks war in gewisser Weise auch Ideengeber. Viele Bürger hatten sich gewünscht, dass sich der Friedensgedanke in der Parkgestaltung widerspiegelt. Schon die Errichtung des Parks Ende des 19. Jahrhunderts erinnerte an den Frieden nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71. Und nach dem 2. Weltkrieg fand hier das sowjetische Ehrenmal seinen Platz, das seit einigen Jahren wieder schön saniert, auf dem Soldatenfriedhof an der Rottwerndorfer Straße steht. Nun also die Friedensbank. In ihr ist ein Schriftzug „FRIEDENSPARK FRIEDENSBANK“ aus vertieften Einzelbuchstaben eingearbeitet. "Die Bank soll zentraler Ruhepunkt im Zentrum der Parkanlage werden inmitten einer ausgedehnten Wiesenfläche, die später als Sitz- und Liegewiese genutzt werden darf", erläutert Stadtsprecher Thomas Gockel. Alle Arbeiten am Kulturdenkmal Friedenspark verlaufen in Abstimmung dem Gartendenkmalpflegeamt sowie dem Landesamt für Archäologie. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 800.000 Euro und werden gefördert aus dem Bund-Länder-Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ über 640.000 Euro. Die Umgestaltung des Parks soll Mitte 2018 abgeschlossen sein.Während der Arbeiten am 2. Bauabschnitt, die bereits begonnen haben, bleibt der Spielplatz im hinteren Teil des Parks über das Seilergässchen weiterhin zugänglich. Auch die Hofzufahrt zur Oberschule „Johann Wolfgang von Goethe“ bleibt geöffnet. „Nicht mehr nutzbar ist ab sofort das Seilergässchen in Richtung Goethe-Oberschule. Das Queren des Friedensparks ist ebenfalls während der Bauarbeiten im mittleren Parkbereich nicht mehr möglich“, so Thomas Gockel. Die Bauarbeiten im 2. Abschnitt umfassen auch umfangreiche Pflanzarbeiten in den Seitenteilen. (caw)Seit Juli sprudeln die Fontänen im Eingangsbereich des neu gestalteten Friedensparks an der Breiten Straße in Pirna. Nun wurde der Wohlfühlbereich um ein weiteres Element ergänzt: die Friedensbank. Und diese Bank ist nicht irgendein Sitzmöbel. Sie…

