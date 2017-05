Mann entblößt sich vor jungen Mädchen

Dresden. Gestern Mittag, 15. Mai, war eine 14-Jährige mit einer Straßenbahn der Linie 8 in Richtung Hellerau unterwegs. Kurz nachdem sie am Albertplatz in die Bahn gestiegen war, bemerkte sie einen Mann, der an seinem unbedeckten Geschlechtsteil manipulierte. An der Haltestelle „Am Hellerand" stieg das Mädchen aus der Bahn. Der Unbekannte folgte ihr noch einige Meter, entfernte sich danach aber. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Täter war etwa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 175 cm groß und von normaler Statur. Er hatte kurze dunkle Haare und wurde als südländisch beschrieben. Die Polizei fragt: Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Straftat gemacht? Wer kennt die beschriebene Person? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen. (ml)

