Luisenhof: Ab 24. März geht's los

Wie bitte, heute in einer Woche soll erstmals serviert werden? Es braucht schon eine gehörige Portion Phantasie, um hier ein funktionierendes Lokal zu sehen.

Denn noch wird an jeder Ecke gebohrt, gesägt, geschraubt, gemalert, werden Fliesen geschnitten, Kabel gezogen, Möbel zusammengebaut. Maler, Tischler, Elektriker – sie alle arbeiten mit Hochdruck daran, den straffen Zeitplan einzuhalten. Denn am 23. März, also heute in einer Woche, haben Carsten und Carolin Rühle Familie und Freunde zu einer Generalprobe eingeladen, an 24. März beginnt die Soft Opening-Phase (nur mit Vorbestellung), ab Gründonnerstag soll dann der Restaurant-Alltag nach fast dreíjähriger Schließzeit einkehren.

Bis dahin müssen Gasträume geputzt, Schränke eingeraumt, Geschirr, Besteck und Gläser gespült und poliert, Tische eingedeckt und dekoriert werden. Hier hat Restaurantleiterin Katharina Lorenz gemeinsam mit Chefin Carolin Rühle-Marten die Oberhand über das elfköpfige Serviceteam.

Für die Küchenmannschaft heißt es indes bereits kräftig putzen was das Zeug hält, müssen die sieben Köche auch das letzte Körnchen Baustaub aus ihren „heiligen Hallen“ vertreiben, Ware bestellen, Abläufe abstimmen und vor allem die von Küchenchef Stephan Kirchner kreierte Speisekarte verinnerlichen sowie die einzelnen Gerichte schon mal zur Probe kochen. Neben klassischer Küche mit Leber, Schnitzel, Würzfleisch und Sauerbraten wird auch modern interpretierte Variationen geben.

Besonders kinderfreundlich

Auch beim Thema Kinderecke bedarf es noch viel Vorstellungskraft, aber fest steht: Sie wird wohl die schönste in ganz Dresden werden. Allein schon des Blickes wegen, den die Knirpse von hier aufs Elbtal haben werden. Kindertoiletten und Wickeltisch, ein nagelneuer Spielplatz unterhalb der Terrasse und eine spezielle Kinderspeisekarte in Form von Ausmalblättern (inklusive kleiner Stiftpackung) sollen den Restaurantaufenthalt für Kinder und Eltern bereichern.

Rechtzeitig reservieren

Dass der Luisenhof an den Osterfeiertagen regelrecht gestürmt werden wird, damit rechnet Carolin Rühle-Marten bereits. "Es wird wohl sehr voll werden." Doch auch für viele andere Tage dieses Jahres hat sie schon Reservierungen im Buch stehen. Selbst für Weihnachten und Silvester liegen bereits Buchungen vor. "Viele Dresdner warten schon sehnsüchtig darauf, dass es hier wieder losgeht." Schon jetzt habe sie viele Geschichten gehört von Heiratsanträgen, Hochzeitsfeiern und Nachwuchsankündigungen, die einst hier im Restaurant vollzogen wurden.

Etwas kleiner

Der "neue" Luisenhof wird nur noch 198 statt 500 Innenplätze haben, dazu weitere 130 auf der Lindenterrasse. Auch das Herzstück des Hauses, der Panoramaraum, hat rund ein Drittel seiner ursprünglichen Größe eingebüßt. Der untere Gastraum verschwand ganz, die Küche wurde kleiner. Der Panoramaraum (90 Plätze) und ein weiteres kleines Gesellschaftszimmer sind separat abtrennbar - und somit für Familienfeiern jeder Art geeignet. Insgesamt steckte Familie Rühle einen hohen sechsstelligen Betrag in das Haus mit der 123-jährigen Geschichte.

Buchungsanfragen: 0351/28 77 78 30 oder www.luisenhof-in-dresden.de