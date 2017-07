Limitierte Dynamo Editionsdose Nr. 5 ist da

Pünktlich zum Saisonauftakt erscheint das begehrte Sammlerobjekt in den Regalen. Nach chronologischer Reihenfolge wird in diesem Jahr das Jahrzehnt der 1980er Jahre in den Vordergrund gerückt. Die Dose behandelt dabei verschiedenste Höhepunkte aber auch sportliche Rückschläge in der Vereinsgeschichte. So kann sich jeder Fan bei einem Blick ins Sammelregal in dieses sportlich emotionale Jahrzehnt zurückversetzt fühlen.

Beim Dosenlayout haben sich die Kreativen der Brauerei an dem charakteristischen Trikotdesign der damaligen Mannschaft orientiert. Optisch auffällig in schwarz-gelb und mit matter Oberfläche reiht sich das neue Schmuckstück Nr.5 perfekt in die vorherigen Editionsdosen ein.

Für Biergenießer enthält die 0,5l Dose wieder das bekannte und beliebte Feldschlößchen Pilsner.

Als besonderes Highlight und für die ganz ungeduldigen Fans und Sammler wurde der Dynamo Dresden Fanshop im DDV-Stadion exklusiv für die Erstauslieferung bedacht. Somit können Dynamo-Fans bereits ab Montag, 17. Juli, im Fanshop die neuen Editionsdosen noch vor der breiten Auslieferung in den Handel erwerben.

Etwa 1 bis 2 Wochen später werden die Dosen dann nach und nach auch im Handel innerhalb des Feld-schlößchen Vertriebsgebietes zu finden sein. Dann heißt es Augen offen halten und schnell zugreifen. Denn die Ware ist heiß begehrt und limitiert.

Feldschlößchen, Dynamo Dresden und der Dynamo-Fanshop freuen sich auf die neue Edition und sind sich sicher, dass die Dose wieder Ihren Weg in viele heimische Sammlerregale finden wird. (pm)