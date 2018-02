Lieferando-Award 2017 goes tho

Eggerts Ostwind – Einrittswelle

Sachsen. Die SPD erlebt gerade Erfreuliches – außergewöhnlich viele Partei-Eintritte. Ob das Folge einer von den Jungsozialisten erfundenen Werbekampagne oder dem Umstand geschuldet ist, dass die Partei in jüngster Zeit zwar nicht an Wählerstimmen, aber an öffentlicher Aufmerksamkeit gewonnen hat, steht dahin. Die SPD-Jugend jedenfalls hatte nach dem knappen »Ja« während des jüngsten Parteitages zum neuen Groko-Abenteuer den Werbespruch »Tritt ein – sag nein« kreiert, um wenigstens beim angekündigten Mitgliederentscheid eine Ablehnung hinzubekommen. Ganz geschäftstüchtige Jungfunktionäre waren gar auf die Idee verfallen, eine finanziell günstige Kurzzeitmitgliedschaft anzubieten: Eintreten, 10 Euro Mindestbeitrag zahlen, mit Nein stimmen, austreten! Die Parteiführung war nicht amüsiert. Aber weder sind Mitgliederwerbung noch Schnäppchen-Bedingungen für Parteiinteressierte verboten. Auch werben nicht allein die Sozis für sich – die Parteien schrumpfen seit Jahren, also versuchen sie, ihre Reihen zu füllen. Anrüchig ist die Juso-Aktion aber allemal. Und entlarvend ist sie für die Jung-Priesterinnen und -Priester der reinen Demokratielehre dazu. Motto: Wenn’s vorn rum nicht klappt, dann versuchen wir’s durch die Kellertür... Ihr Hans EggertDie SPD erlebt gerade Erfreuliches – außergewöhnlich viele Partei-Eintritte. Ob das Folge einer von den Jungsozialisten erfundenen Werbekampagne oder dem Umstand geschuldet ist, dass die Partei in jüngster Zeit zwar nicht an Wählerstimmen, aber an…