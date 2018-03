Lausitzer Leinen unter Platanen

28 Platanen, vier Bänke mit und drei Hockerbänke ohne Lehnen, dazu ein Trinkbrunnen aus Naturstein, von dem das Wasser über eine Bronzeplatte mit Ablaufkante läuft – so wird das »Grüne Gewandhaus« am Neumarkt aussehen. Dazu ein fußläufiger Bereich vom Feinsten, der die ehemalige Gebäudeflucht des Alten Gewandhaus am Neumarkt nachempfindet. Die fünf Meter breite gepflasterte Gasse aus Naturstein-Altmaterial wird Muster historischer Tuchbahnen darstellen, u.a. von Venezianischer Spitze, Herringbone Tweed sowie Lausitzer Leinen.

Der grüne Neumarkt soll bereits im April nächsten Jahres Realität werden. Ein Teil der 1,1 Millionen Euro teuren Platzverschönerung kommt von Bund, Land und Stadt, aber auch viele Spenden fließen ein. So übergab jetzt Eveline Eaton, Vorstandsvorsitzende des Dresden Trust, 30.000 Euro. Davon können zwei Sitzbänke und fünf Bäume bezahlt werden. Die 28 Platanen werden im Oktober gepflanzt.

Arbeiten beginnen

Die Arbeiten dauern bis November 2018. Außerdem wird das Quartier V/1 „Moritzhaus“ ab Juni 2018 erschlossen. Dazu gehören der grundhafte Ausbau der Schuhmachergasse sowie des Gehweges Galeriestraße und Frauenstraße. Hier kommen Naturstein in der Fahrbahn und Granitkrustenplatten auf dem Gehweg zum Einsatz. Mit der Baudurchführung wurde der Steinsetz- und Straßenbaubetrieb Wolfgang Hausdorf e. K. beauftragt.

Zur weiteren Erschließung der Gewandhausfläche und der Schuhmachergasse sind jeweils die Verlegung eines Mischwasserkanals, der Neubau von Straßenentwässerungsanlagen sowie die Neuverlegung eines Trinkwasseranschlusses notwendig. Vodafone Kabel Deutschland GmbH plant Arbeiten an den eigenen Anlagen. Die öffentliche Beleuchtung muss an die neue Quartiersbebauung angepasst werden. Die Gewandhausfläche erhält zusätzlich zwei Hydranten und versenkbare Energieverteiler die das Stadt-und Landschaftsbild nicht stören.

Die Arbeiten an der Gewandhausfläche haben am 1. März begonnen. Die archäologischen Grabungen auf der Fläche, die bereits 2006 begannen, werden noch drei Monate dauern. Voraussichtlich im Juni können die Straßenbauarbeiten auf der Schuhmachergasse und entlang der Frauenstraße beginnen.

Historie

An dieser Stelle, unmittelbar neben der ehemaligen Zwingermauer, stand seit 1591 das alte Gewandhaus. Es war ein offenes Haus der Dresdner Bürgerschaft, errichtet durch den Baumeister Paul Buchner im Stil der Renaissance. Hier wurden vor allem Tuche einheimischer und auswärtiger Händler gehandelt, daneben gab es weitere Verkaufsstände und einen festlichen Saal. Wegen Baufälligkeit wurde das Gebäude im Jahre 1791 abgerissen. Zu einem Neubau kam es nie, auch da die freigewordene Fläche als ein Teil des Neumarktes geschätzt wurde. Mit dem Wiederentstehen der Quartiere um die Frauenkirche beschloss der Dresdner Stadtrat im Jahre 2010, diesen historischen Ort auch in Zukunft als einen öffentlichen Raum zu erhalten. Im Rahmen der ersten „Dresdner Debatte“ am Neumarkt im Juni 2010 hatten sich viele Dresdner und Dresdnerinnen Bänke im Schatten unter Bäumen gewünscht. Rehwaldt Landschaftsarchitekten nahmen die Ergebnisse der „Dresdner Debatte“ bei der Freiraumplanung auf. Nun erinnert hier das „Grüne Gewandhaus“ mit seinen geometrischen Baumpflanzungen an das Volumen des früheren Gebäudes, Steinkante und Brunnen geben einen Hinweis auf die ehemalige Stadtbefestigung. Steinerne „Tuchbahnen“ symbolisieren Webarten und Ornamentik aus verschiedenen Regionen und vermitteln den besonderen Charakter des Ortes als ein Raum der Kultur und des Austausches.

Spenden für das "Grüne Gewandhaus"

Für insgesamt sieben Bänke gibt es bereits Spender. Auch acht der 28 Bäume (Einzelpreis rund 5000 Euro) sind mit Spenden untersetzt. Geld kam bisher u.a. vom Dresden Trust, Torsten Kulke, Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft Historischer Neumarkt e. V., der Max Wiessner Baugeschäft GmbH Dresden und Ronald und Rainer Papendieck aus Dresden.





Spendenbeträge sind per Überweisung möglich.

Empfänger: Landeshauptstadt Dresden, IBAN: DE23 8505 0300 3120 0000 34, BIC: OSDDDE81XXX, Verwendungszweck: Grünes Gewandhaus. Es kann für einen bestimmten Baum oder eine Sitzbank gespendet werden. Ansprechpartner: Herr Nilsson Samuelsson, Stadtplanungsamt, Telefon 0351-4883466, E-Mail: nsamuelsson@dresden.de.