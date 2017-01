Längere Busse, breitere Bahnen, neue Trasse

25-Jähriger von Polizei festgenommen

Dresden. Dresdner Polizeibeamte nahmen am Dienstagnachmittag (3. Januar) in einer Wohnung an der Großenhainer Straße einen 25-Jährigen fest, der mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Zudem stellten sie in der Wohnung zehn Cannabispflanzen sicher.