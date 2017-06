Ob Bücherwurm, Ansichtskarten- oder Schallplattensammler, Liebhaber ausgefallener Raritäten oder, oder... – auf dem Markt kommt fast jeder auf seine Kosten. Studenten schauen nach originellen Kleinmöbeln und Hausrat, um das WG-Zimmer einzurichten, Bastler suchen meist Ersatzteile und Werkzeuge aus längst vergangenen Tagen, Sammler halten nach Stücken Ausschau, die ihre Alben und Vitrinen noch vervollständigen könnten, und junge Familien interessieren sich für Kindersachen, -schuhe und Spielzeug – es gibt viele Gründe, um über einen Flohmarkt zu schlendern. Und so manch einer stöbert auch ohne festes Ziel an Ständen und in Kisten und entdeckt ganz nebenbei ein Schnäppchen, etwas Außergewöhnliches oder ein Teil, das er für Hobby, Haushalt oder Garten gut gebrauchen kann.

Am kommenden Wochenende, 1. und 2. Juli, bietet sich gleich zweimal die Chance zum Bummeln, Schauen und Kaufen: Der traditionelle Kunst-, Antik- und Trödelmarkt auf dem Parkplatz hinter dem Dresdner Haus der Presse (Devrientstraße) findet an beiden Tagen von 9 bis 15 Uhr statt. Außerdem sind an beiden Tagen Experten und langjährige Sammler vor Ort, die den Gästen des Marktes gern beim Bewerten von Fundstücken und Raritäten behilflich sind. So können sie – kostenlos – eine Schätzung bekommen, ob sie einen Schatz oder nur ein Schätzchen in den Händen halten.

Beim Kunst-, Antik- und Trödelmarkt kann grundsätzlich jeder mitmachen: an beiden oder nur an einem Tag, als Besucher oder auch ganz spontan als Verkäufer. Standaufbau ist jeweils ab 6.30 Uhr. Die Gebühr für einen 3-Meter-Stand beträgt 20 Euro. Wer keinen Tapezier- oder ähnlichen Tisch als Verkaufsfläche zu Hause hat, kann sich einen Tisch mit Sonnenschutz gegen eine Gebühr von 10 Euro telefonisch reservieren. Das Auto kann direkt am Stand stehen.

Weitere Informationen unter Telefon 0351/4864-2443, per Mail unter troedelmarkt@sz-pinnwand.de oder bei www.facebook.de/KunstAntikTroedelmarkt.