Fast jeder kennt das Problem: Man sucht ein wirklich originelles Geburtstagspräsent oder möchte einem lieben Menschen eine Freude machen und man hat so gar keine Idee, was man kaufen könnte. Das Geschenk sollte zu dem Beschenkten passen, aber nicht „von der Stange“ sein. In diesen Fällen ist es eine gute Idee, einen Hobby- und Kreativmarkt zu besuchen. Hier bekommt man ganz sicher Anregungen und findet ganz spontan etwas Ausgefallenes.

Eine solche Möglichkeit bietet sich beispielsweise am kommenden Wochenende (7. und 8. Januar), denn der Kunst-, Antik- und Trödelmarkt in der Neustädter Markthalle Dresden (Metzer Straße 1) wird von einem Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt umrahmt. Hier kann man am Sonnabend von 9 bis 16 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr in aller Ruhe bummeln, schauen – und kaufen.

Viele Verkäufer werden an ihren Ständen Dinge anbieten, die sie mit handwerklichem Können und viel Liebe zum Detail selbst hergestellt haben: Gestricktes, Gehäkeltes, Geflochtenes, Genähtes, Gefilztes, Gedrucktes, Gemaltes ... – das Sortiment ist äußerst breit gefächert und reicht von kunsthandwerklichen Gegenständen, über Schmuck, Glückwunschkarten und Deko-Artikel bis hin zu Gaumenfreuden. Da ist dann garantiert eine Geschenk-Idee dabei. Oder etwas Hübsches, was man sich gleich selbst für den Kleiderschrank, die Schmuckschatulle oder als Wohnungs- oder Gartenaccessoires zulegen möchte. Wer seine Kreativität gern anderen vorstellen möchte, kann sich übrigens auch noch zu diesem Markt anmelden!

Neben den Unikaten der Hobbybastler und -Künstler finden die Besucher aber natürlich auch wie gewohnt Antikes, Sammlergegenstände aller Art bis hin zu Haushaltwaren und Technik. Außerdem sind stets Experten vor Ort, die den Besuchern beim Bewerten von Familiennachlässen oder Dachbodenfunden, von historischen Postkarten, Büchern, Bildern und dergleichen mehr behilflich sind. Darüber hinaus findet im ersten Stock der Markthalle eine Fotoausstellung statt: „Dresden zur Wendezeit 1990-1994“ des Dresdner Fotografen Lothar Lange. Gezeigt wird eine Auswahl von den über 8.000 Arbeiten des Fotografen, von denen man auch Abzüge kaufen kann. Der Eintritt ist frei.

Beim Kunst-, Antik- und Trödelmarkt kann jeder mitmachen. Der Standaufbau für die Händler beginnt am Sonnabend ab 7 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr. Die Standgebühr für eine 3-Meter-Stellfläche mit eigenen Tischen beträgt 25 Euro; jeder weitere laufende Meter kostet 5 Euro. 3-Meter-Leihstände können für zusätzliche 5 Euro angemietet werden. Parkmöglichkeiten sind vor dem Haus und im großen Parkhaus in unmittelbarer Nachbarschaft vorhanden.

Weitere Informationen unter Telefon 0351/4864-2443, per Mail unter troedelmarkt@sz-pinnwand.de oder bei www.facebook.de/KunstAntikTroedelmarkt.

Aktuelles und Interessantes zur Neustädter Markthalle findet sich auch unter www.markthalle-dresden.de.