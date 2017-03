Kunst am Neumarkt: Was soll das denn?

Schlaglochbeseitigung á la Sebnitz

Sebnitz. Ob es nun eine gute Idee war, ist nicht so leicht zu sagen. Aber Fantasie haben die unbekannten Täter schon. Wahrscheinlich ging ihnen die Huckelpiste einfach auf den Nerv. So stellten sie vier Nadelbäume mit einer Höhe von etwa 60 cm in die Schlaglöcher auf der Gartenstraße. Aufgrund des Straßenverlaufs und der schlechten Beleuchtung war eine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer nicht ausgeschlossen, moniert die Polizei berechtigt. Sollte eine solche Aktion Schule machen, ist zu befürchten, das auf vielen Straßen sich Nadelwälder ausbreiten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die gesehen haben, wer die Bäume aufgestellt hat. Wer wurde durch die Bäume behindert und musste bremsen oder ausweichen? Hinweise nehmen das Polizeirevier in Sebnitz und die Polizeidirektion in Dresden unter der Rufnummer 0351/483 22 33 entgegen.