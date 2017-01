Kreuzkirche: (Nur) noch 72 Treppen ohne Namen

Flüchtlingsroute rückwärts

Moritzburg. Am zweiten Weihnachtsfeiertag machten sich 600 Menschen in Berlin auf den Weg. Ihr Ziel – das bürgerkriegsgeplagte Aleppo in Syrien. Beim Etappenstopp in Moritzburg gab´s eine längst überfällige Tasse Tee und einen Einblick in das Vorhaben der Friedensaktivisten.

