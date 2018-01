Knöllchen online bezahlen

Turner luden zum Vereinsfest

Görlitz. Der Görlitzer Turnverein (GTV) ist am Wochenende mit einem Vereinsfest ins neue Jahr gestartet. Dazu waren alle Interessierten am 27. Januar in die vereinseigene Halle auf der Kunnerwitzer Straße eingeladen. Dort konnte man sich über die Angebote des Vereins informieren und mit den Trainern ins Gespräch kommen. Der GTV bieten allen Interessierten in allen Kursen die Möglichkeit, ausgiebig hereinzuschnuppern. Die ersten vier Teilnahmen an Kursen oder Trainingseinheiten, egal welcher Art, sind frei. Wer also schauen will, ob Reck, Trampolin, Bodenturnen oder Schwebebalken zu einem passen, kann sich jederzeit beim Verein melden und dann unverbindlich in der Halle vorbeischauen Neben dem Turnen in allen Altersklassen (los geht's ab drei Jahren in der Mutter-Kind-Gruppe) kann beim GTV auch Volleyball gespielt werden. Außerdem bietet der Verein Gesundheitssport an, beispielsweise Aerobic, Gymnastik und Rückenkurse Wer sich zu einer Schnupperstunde anmelden will oder Beratung in Sachen Gesundheitssport braucht, kann sich unter gtv-1847-ev@freenet.de oder 03581/405291 mit dem Verein in Verbindung setzen und einen Termin ausmachen. Alle Angebote des GTV und die jeweiligen Trainingszeiten gibt's auf www.gtv1847.de.

