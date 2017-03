Klein-Kimi wird Feuerwehrmann

Tierarzt, Journalist, Lokführer oder Fußballstar gehören für viele Kinder zu den Traumberufen. Für Kimi Julke (7) aus Dresden steht fest: Ich werde Feuerwehrmann.

Am liebsten würde Kimi sofort an der Leiter ganz nach oben auf das Autodach des roten Löschfahrzeuges klettern. Doch Feuerwehrmann Cedric Löffler (27) muss den Tatendrang des Jungen stoppen: „Erst wenn du acht Jahre alt bist, darfst du Mitglied in unserer Jugend-Feuerwehr werden. Dann wirst du schrittweise an den Feuerwehrdienst herangeführt." Löffler zeigt dem Jungen einen Aufnahmeantrag. „Wenn du später den Probedienst erfolgreich absolviert hast, bekommst du auch deine eigene, blau-orange Uniform."

„Darf ich dann schon mit zu einem richtigen Lösch-Einsatz?" Der Feuerwehrmann tritt auf die Euphoriebremse: „Wenn alles gut läuft, wirst du mit 16 Jahren in den operativen Dienst übernommen und machst deinen ersten Grundlehrgang. Vorausgesetzt, du bist körperlich fit und bestehst den Höhentauglichkeits-Test. Erst dann bist du ein ehrenamtliches Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr."

Insgesamt 168 Mal wurden der Lockwitzer Feuerwehrmann Löffler, der beruflich als Maschineneinrichter tätig ist, und seine 23 Kameraden im vorigen Jahr zu Einsätzen in Lockwitz, Prohlis und Nickern gerufen. Ob Großbrand, schwerer Verkehrsunfall oder Rauch – wenn der Alarm schallt, heißt es ausrücken.

Kimi würde am liebsten Schläuche ausrollen und mit Wasser spritzen. Als er probeweise eine viel zu große Einsatzjacke überziehen und einen Helm aufsetzen darf, bekommt er weiche Knie. „Uiii, sind die Sachen aber schwer", stöhnt er und versucht tapfer, aufrecht stehen zu bleiben.

Im Führerhaus des Löschfahrzeuges betrachtet der Knirps aufmerksam die vielen Knöpfe und Tasten am Armaturenbrett. „Das sieht ja hier drin fast so aus wie in der Kanzel eines Flugzeugs", staunt er und verspricht Cedric Löffner: „Ich kann es kaum erwarten, euch zu helfen". H. Jancke