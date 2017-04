Kati Witt überrascht Rentner – mit 10.000 Euro

Eggerts Ostwind – Fahnen

Sachsen. Claus Kleber kommt uns zumeist freundlich-nachdenklich und gut informiert entgegen. Dennoch läuft manchmal etwas quer. Zum Beispiel, als er einen Bericht über vermeintlich rassistische Vorfälle in Altenburg ankündigte: Da erinnerte Kleber daran, dass Reporter festgestellt hätten, in den Schrebergärten der Stadt würden „schwarz-weiß-rote Reichsfahnen so präsent sein wie das Schwarz-Rot-Gold der Bundesrepublik". Das nun hätten die ZDF-Leute vielleicht überprüfen sollen – denn es sagt schlichtweg: Altenburg ist ein schwarz-braunes Nest. Klar, dass sich deshalb nicht wenige Altenburger, insbesondere die Kleingärtner, verunglimpft fühlten und den „Klageweg" beschritten. Die Staatsanwaltschaft Gera prüfte die Sache auch – und wusste am Ende nicht, was an Klebers Bemerkung anklagewürdig sei. Zumal die klagenden Gartenfreunde zugleich versöhnliche Töne verbreiteten: Man sei bereit, mit Herrn Kleber zu sprechen und ihm zu helfen, mit seinen Vorurteilen über die Altenburger fertig zu werden. Doch das wollte man wiederum in Mainz nicht hören. Er habe „nichts richtig zu stellen", sagte Kleber bockig. Eigenartig. Ist denn nun im Altenburger Fahnenwald das Schwarzweißrote gut vertreten oder nicht? Ein neutraler journalistischer Kontrollblick auf mehrere der dortigen Gartensparten ergab: Weder diese noch die politisch korrekte Farbkombination waren auffällig. Dafür trugen einige Fahnen ein zumindest politisch eher unverfängliches Emblem. Das einer Brauerei. Ihr Hans Eggert