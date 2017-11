Es ist und war genug Zeit zum Einkaufen. Mancher lernt es nie... Bronner

Es kann doch nicht schwer sein, alle Einkäufe am Samstag zu erledigen. A. Malele

Wenn Heiligabend Kartoffeln fehlen, dann können die armen Verkäuferinnen nix dafür, dann hat die Hausfrau geschlafen. Warum sollen also die Verkäuferinnen dafür bestraft werden? Schröder

Verkaufsstellen sollen geschlossen bleiben. jeder möchte gern Weihnachten feiern. Böhm

Ich bin dagegen. Die Leute sollen Heiligabend zur Ruhe kommen und nicht einkaufen. Verkäuferinnen haben auch Familie. Es verhungert bestimmt niemand. Silvia Simon

Nur weil die Menschen mit sich selbst nichts mehr anfangen können oder ihnen jedes Planungsvermögen verloren gegangen ist, müssen wir doch nun nicht die Geschäfte 365 Tage im Jahr öffnen. Sollen die Weihnachtsmärkte offen bleiben, das wäre für mich noch einigermaßen nachvollziehbar, mehr aber auch nicht. Was muss man am 24. Kaufen, was man nicht auch schon am 22. oder 23. besorgen kann? Angelika

Es ist nicht zu fassen! Können sich die Menschen ihre Zeit nicht mehr richtig einteilen? Es gibt andere Möglichkeiten sich die Zeit bis zur Bescherung zu vertreiben (Spaziergänge an der frischen Luft, Hilfe im Haushalt, Buch lesen ...), aber doch auf gar keinen Fall sich in einem Laden die Zeit vertreiben. Grundnahrungsmittel gibt es bis Samstag bis 20 bzw. 22 Uhr und am 27. Dezember geht's ab 7 Uhr wieder los Hallo Leute, es gibt Tiefkühlschränke und Kühlschränke - schon mal was davon gehört. Keiner verhungert oder verdurstet, wenn mal ein paar Tage der Laden geschlossen ist. Albrecht

Es gibt genügend Möglichkeiten zuvor alles zu besorgen und wer nichts in die Reihe bekommt und organisieren kann, hat Pech. Die Angestellten wollen auch Weihnachten feiern, ohne Stress. Sonja

Man kann einfach nicht verstehen, dass solche Diskussionen überhaupt aufkommen, die Verantwortlichen ihr Hirn nicht aktivieren und damit den Ärger erst gar nicht aufkommen lassen würden. Heidi

Anmerkung der Redaktion: Der Konsum Dresden hat beschlossen, seine Märkte am 24. und 31. Dezember geschlossen zu halten.