Jetzt anmelden zum Faschingsschwimmen

Was 1998 mit einer Hand voll kälteresistenten Schwimmern begann, findet sich nun nach 20 Jahren als ein fester Termin im Kalender von Winterschwimmern wieder. Am 4. Februar ist es wieder soweit: Die DLRG Dresden lädt zum 20. Faschingsschwimmen ein. Bei Lufttemperaturen die selten kuschelig sondern meist frostig sind, erwartet der Verein um die hundert Teilnehmer, die meist kreativ verkleidet und mit einer gehörigen Portion innerer Wärme versehen sind.



„Das Anbaden in der Elbe ist nichts Alltägliches und wird weiterhin für viele eine Herausforderung sein“, mahnt Dominic Lorenz, Sprecher der DLRG Dresden und empfiehlt eine Abhärtung z.B. in Form von Wechselduschen und einem kleinen Fitnessprogramm. Am ersten Sonntag im Februar darf Groß und Klein dann, am besten mit Kostüm, den inneren Schweinehund überwinden und auch mal seine Grenzen austesten.



Noch können sich Eisbader und Winterschwimmer die Faschingskleider zurechtlegen und sich für das 20. Dresdner Faschingsschwimmen der DLRG Dresden online unter www.dresdner-faschingsschwimmen.de registrieren.

„Jeder kann ganz nach seinem persönlichen Empfinden zwischen den altbewährten Distanzen von 400 Meter, zwischen Carola- und Augustusbrücke und 800 Meter, zwischen Albert- und Augustusbrücke wählen“, erklärt Dominic Lorenz. Zuerst starten die ganz Waghalsigen auf der langen Strecke, bevor sich der größere Pulk auf der 400 Meter-Strecke ins Wasser begibt.



Treffpunkt für alle Schwimmer ist ab 10 Uhr am DLRG-Info-Stand auf den Elbwiesen unterhalb der Augustusbrücke auf der Neustädter Seite. Die Startgebühr beträgt fünf Euro pro Person. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.



Abgesichert wird die Veranstaltung von den Rettungsschwimmern der DLRG Dresden.