Jannik Müller bleibt der SGD treu

Seniorin bei Wohnungsbrand ums Leben gekommen

Hoyerswerda. Bei einem Wohnungsbrand ist am frühen Dienstagmorgen in Bernsdorf eine 89-jährige Frau ums Leben gekommen. Die integrierte Rettungsleitstelle Hoyerswerda hatte die Polizei gegen 04:40 Uhr informiert, dass es in einem Mehrfamilienhaus an der Pestalozzistraße in der Wohnung der älteren Frau brannte. Anwohner hatten kurz zuvor einen lauten Knall wahrgenommen.

weiterlesen