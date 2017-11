In Dresden läuft´s

"Türchen öffne Dich"

Radebeul. Die Händler in Radebeul West haben in der Adventszeit die Aktion "Türchen öffne Dich" ins Leben gerufen. Als adventliche Argumentationshilfe für das Vor-Ort-Shoppen startet im Dezember die Aktion "Türchen öffne Dich" in Radebeul West. In allen teilnehmenden Geschäften wird im Schaufenster die jeweilige Zahl des Adventskalendertürchens zu erkennen sein. …