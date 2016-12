Hofewiese geht in die Verlängerung

In der Hofewiese in Langebrück geht Weihnachten in die Verlängerung. Nachdem das Landgut am 24. und 25. Dezember geschlossen bleibt, öffnet die romantisch geschmückte und weihnachtlich beleuchtete Hofewiese bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder für Weihnachtsausflügler und Spaziergänger. Und bleibt danach bis Neujahr geöffnet.

„Weil wir uns in diesem Jahr über so großen Zuspruch freuen durften, probieren wir, ob unser Angebot auch zwischen den Jahren ankommt“, sagte Hofewiesen-Inhaber Holger Zastrow. Dazu öffnet das seit Pfingsten als Außenwirtschaft betriebene berühmte Ausflugslokal täglich von 10 bis 18 Uhr.

Man freut sich auf Feriengäste und Heimaturlauber, die die freie Zeit für einen Ausflug in die Dresdner Heide nutzen. Es gibt Glühwein, Grog und Met, kleine Stärkungen und die Feuerkörbe lodern. Auch Silvester und am 1. Januar hat die Hofewiese offen. „Viele Gäste haben uns von den Wanderungen zum Jahreswechsel zur Hofewiese erzählt. Wir wollen diese Tradition aus früheren Zeiten wiederbeleben. Am 1. Januar 2017 kann der Neujahrsspaziergang zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder zur Hofewiese gehen“, sagte Zastrow.

Die Hofewiese ist einer der wenigen Orte in Sachsen, wo Weihnachten länger gefeiert werden kann. Während überall die Weihnachtsmärkte zum Wochenende schließen, bleiben sie nur im Stallhof, in Pirna auf dem Canalettomarkt, in Meißen und eben in der Hofewiese offen.